Orléans Marche de la propreté Arrêt de bus Tourelles-Dauphine, Orléans Orléans, 7 juin 2023, Orléans. Marche de la propreté Mercredi 7 juin, 17h00 Arrêt de bus Tourelles-Dauphine, Orléans Ouvert à tous Marche de ramassage des déchets organisée dans le cadre de la marche pour le climat de l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse).

Les jeunes de France et d’Allemagne sont invités à marcher pour le climat et à collecter des déchets. Chaque km parcouru par chaque participant sera transformé en dons pour reboiser une forêt franco-allemande. Point de départ : angle du pont Georges V (arrêt de bus Tourelles Dauphine). Plus d’informations ici : https://marchepourleclimat.ofaj.org/ Marche ouverte à tous

Matériel fourni Arrêt de bus Tourelles-Dauphine, Orléans pont george V Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://marchepourleclimat.ofaj.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T17:00:00+02:00 – 2023-06-07T19:00:00+02:00

