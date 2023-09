Circuit patrimonial arret de bus « Hotel de Ville », 1 place cornut gentille, 06400 CANNES Cannes, 16 septembre 2023, Cannes.

Circuit patrimonial 16 et 17 septembre arret de bus « Hotel de Ville », 1 place cornut gentille, 06400 CANNES Gratuit

Circuit patrimonial. Pantiero, arrêt lignes 6A, 6B et 12

SAMEDI et DIMANCHE de 9h30 à 17h30. Départs : 9h30, 11h, 14h30, 16h et 17h30.

Montez à bord d’un autobus urbain du réseau cannois de 1980 pour un circuit patrimonial avec plusieurs arrêts possible : Palais des festivals, Chapelle Bellini, Institut Sainte-Marie, Villa Rothschild, Collège international de Cannes, Villa Romée.

Association Tram&bus de la Côte d’Azur.

Rens. tca@trambus.fr

arret de bus « Hotel de Ville », 1 place cornut gentille, 06400 CANNES 1 PLACE CORNUT GENTILLE, 06400 cannes Cannes 06414 Hautes Vallergues Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « tca@trambus.fr »}] [{« link »: « mailto:tca@trambus.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

@Mairie de Cannes