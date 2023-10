Chasse aux bonbons d’Halloween Arrêt de bus de La Rousille et Salle omnisport Vaux, 1 novembre 2023, Vaux.

Vaux,Allier

Chasse aux bonbons au départ de l’arrêt de bus de La Roussille ou de la salle omnisport des Trillers, puis RDV à la salle omnisports pour un goûter déguisé et dans l’ambiance d’Halloween…!.

2023-11-01 14:30:00 fin : 2023-11-01 . .

Arrêt de bus de La Rousille et Salle omnisport Les Trillers

Vaux 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Trick-or-treat from the La Roussille bus stop or the Salle omnisport des Trillers, then off to the Salle omnisports for a Halloween-style snack in disguise…!

¡Truco o trato desde la parada de autobús de La Roussille o la Salle omnisport des Trillers, y luego a la Salle omnisports para tomar un tentempié disfrazado con el espíritu de Halloween…!

Süßigkeitenjagd ab der Bushaltestelle La Roussille oder der Sporthalle Les Trillers, dann Treffpunkt in der Sporthalle für einen verkleideten Snack in Halloween-Atmosphäre…!

Mise à jour le 2023-10-17 par OTI Vallée du Coeur de France