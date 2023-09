Cet évènement est passé « Drôles de poupées » : une balade culturelle à la découverte de la tradition des marafonas et mounaques Arrêt Claveau tram B Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde « Drôles de poupées » : une balade culturelle à la découverte de la tradition des marafonas et mounaques Arrêt Claveau tram B Bordeaux, 17 septembre 2023, Bordeaux. « Drôles de poupées » : une balade culturelle à la découverte de la tradition des marafonas et mounaques Dimanche 17 septembre, 11h00 Arrêt Claveau tram B Gratuit. Entrée libre. Inscription conseillée. Entre papotages polissons et discussions de poupées de chiffon, de curieuses causeuses vous entraînent à la découverte de la tradition séculaire des marafonas et mounaques, poupées autrefois honorées pour leur bienveillance. Une occasion de mélanger les cultures autour de savoir-faire partagés ! Arrêt Claveau tram B 110 rue Joseph Brunet, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 04 19 http://osoldeportugal.com http://www.facebook.com/osoldeportugal/;http://www.instagram.com/osoldeportugal/ [{« type »: « email », « value »: « osoldeportugal@gmail.com »}] L’arrêt Claveau est un arrêt sur la ligne de tramway B de Bordeaux. Il est le point de départ de la balade : « Drôles de poupées » . Tram B Arrêt Claveau. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00 ©Sabores de Monsanto Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Arrêt Claveau tram B Adresse 110 rue Joseph Brunet, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Arrêt Claveau tram B Bordeaux latitude longitude 44.8748;-0.545609

