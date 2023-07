Visite guidée de la Préfecture et de l’ancien Tribunal de grande instance Arrêt Bobigny-Pablo-Picasso (métro 5 ou T1) Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis Visite guidée de la Préfecture et de l’ancien Tribunal de grande instance Arrêt Bobigny-Pablo-Picasso (métro 5 ou T1) Montreuil, 16 septembre 2023, Montreuil. Visite guidée de la Préfecture et de l’ancien Tribunal de grande instance Samedi 16 septembre, 14h00 Arrêt Bobigny-Pablo-Picasso (métro 5 ou T1) Sur inscription. Seuls les participants qui se sont inscrits avant le 3 septembre 2023 pourront accéder à l’intérieur des sites. Copie recto-verso de la pièce d’identité (CNI ou passeport) à fournir dès l’inscription et à montrer le jour de la visite. À travers une même visite, venez découvrir deux bâtiments emblématiques de la création du Département de la Seine-Saint-Denis en 1968. La Préfecture et l’Hôtel du Département, construits en 1971 par Michel Folliasson et meublé par Robert Anxionnat et l’ancien tribunal de grande instance où se déroula le célèbre « procès de Marie-Claire », défendue par l’avocate Gisèle Halimi. Visite animée par Hélène Caroux et Jasmine Morice, chargées d’inventaire du patrimoine culturel et du mobilier au Département de la Seine-Saint-Denis. RDV arrêt Bobigny – Pablo Picasso (Métro Ligne 5, terminus, ou T1) en haut de l’escalator, sortie côté Préfecture. Arrêt Bobigny-Pablo-Picasso (métro 5 ou T1) Rue Carnot 93100 Bobigny Montreuil 93100 Solidarité – Carnot Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

