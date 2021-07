Paris New Morning Paris Arrested Development New Morning Paris Catégorie d’évènement: Paris

Arrested Development New Morning, 15 septembre 2021-15 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 15 septembre 2021

de 20h à 22h

payant

25 ans plus tard, Arrested Development est toujours ce groupe culte qui rayonne en live avec un son hip hop 100% positif. Qui n’a pas fredonné un morceau d’Arrested Development (AD) une fois dans sa vie ? « People Everyday », « Tennessee », « Mr Wendal »… autant de tubes feel good qui sonnent comme de vieux compagnons de route. Leur hip hop coloré a fait le tour du monde, la Une de tous les plus grands médias et leur a permis de remporter plusieurs Grammy Awards dans les années 90. Mêlant énergie du rap et groove de la soul, messages conscients sur la société américaine et live band sur scène, AD s’est forgé sa réputation à l’écart du gangsta rap. Une rupture spirituelle et organique, qui depuis 25 ans enveloppe le groupe d’une aura mythique. Avis aux amateurs de bonnes vibrations oldschool ! C’est au tournant des années 80/90, dans un paysage rap chauffé aux brûlots de Public Enemy et N.W.A, qu’a débarqué d’Atlanta ce contrepied mené par Speech. Avec son incroyable premier album, 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life Of…, le groupe a lancé le rap du Sud et imposé une attitude relax, comme si la contestation et l’afrocentrisme s’entendaient depuis un hamac. Vingt-cinq ans plus tard, le groupe a gardé toute sa pertinence, autant politiquement que musicalement. Concerts -> Hip-Hop New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010

4 : Château d’Eau (161m) 4, 8, 9 : Strasbourg – Saint-Denis (415m)

Contact :New Morning 0145235141 https://www.newmorning.com/20210915-5363-arrested-development.html Concerts -> Hip-Hop Musique

Date complète :

2021-09-15T20:00:00+02:00_2021-09-15T22:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu New Morning Adresse 9 Rue des Petites Écuries Ville Paris lieuville New Morning Paris