Journées du Patrimoine ARRENS-MARSOUS, 16 septembre 2023, Arrens-Marsous.

La Mairie d’Arrens-Marsous prépare le programme des prochaines journées du Patrimoine qui auront lieu les 16 et 17 septembre 2023.

Ce sera l’occasion encore une fois de faire connaitre une partie de l’histoire de la commune et le patrimoine s’y rapportant.

Plus d’informations prochainement.

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-17

ARRENS-MARSOUS Village

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Arrens-Marsous Town Hall is preparing the program of the next Heritage Days which will take place on September 16 and 17, 2023.

It will be the occasion once again to make known a part of the history of the commune and the heritage related to it.

More information soon

El Ayuntamiento de Arrens-Marsous está preparando el programa de las próximas Jornadas del Patrimonio, que tendrán lugar los días 16 y 17 de septiembre de 2023.

Será una nueva oportunidad para conocer una parte de la historia del municipio y del patrimonio relacionado con él.

Más información próximamente

Das Rathaus von Arrens-Marsous bereitet das Programm für die nächsten Tage des Kulturerbes vor, die am 16. und 17. September 2023 stattfinden werden.

Dies wird wieder eine Gelegenheit sein, einen Teil der Geschichte der Gemeinde und des damit verbundenen Kulturerbes bekannt zu machen.

Weitere Informationen folgen in Kürze

