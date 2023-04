Trad’ Azun, le Festival de Musiques Traditionnelles ARRENS-MARSOUS, 1 septembre 2023, Arrens-Marsous.

Concert de chant polyphonique le 02/09 à 14h30 (église Arrens)

Bals traditionnels à 21h les 01 et 02/09, à 14h le 03/09

Salon de lutherie et facture instrumentale, petit marché artisanal les 02 et 03/09

Stages de chant, danse, instruments (vielle à roue, cornemuse de Gascogne, pandeira, violon)

Animations : cantèras, balade contée, quilles de neuf, concours de pétanque, initiation aux danses de Bigorre.

2023-09-01 à ; fin : 2023-09-03 . EUR.

ARRENS-MARSOUS Salle des fêtes

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Concert of polyphonic singing on 02/09 at 14:30 (Arrens church)

Traditional dances at 9 pm on 01 and 02/09, at 2 pm on 03/09

Violin making and instrument making fair, small craft market on 02 and 03/09

Singing, dancing and instrument workshops (hurdy-gurdy, bagpipe of Gascony, pandeira, violin)

Animations : cantèras, storytelling walk, bowling competition, initiation to Bigorre dances

Concierto de canto polifónico el 02/09 a las 14h30 (iglesia de Arrens)

Bailes tradicionales a las 21h el 01 y 02/09, a las 14h el 03/09

Feria de fabricación de violines e instrumentos, pequeño mercado artesanal los días 02 y 03/09

Talleres de canto, baile e instrumentos (zanfona, gaita de Gascuña, pandeira, violín)

Actividades: cantèras, cuentacuentos, bolos, concurso de petanca, iniciación a los bailes de Bigorre

Konzert mit polyphonem Gesang am 02/09 um 14:30 Uhr (Kirche Arrens)

Traditionelle Bälle um 21 Uhr am 01. und 02/09, um 14 Uhr am 03/09

Messe für Geigen- und Instrumentenbau, kleiner Kunsthandwerksmarkt am 02. und 03.09

Workshops für Gesang, Tanz, Instrumente (Drehleier, Dudelsack aus der Gascogne, Pandeira, Geige)

Animationen: Cantèras, Märchenwanderung, Neunerkegeln, Boule-Wettbewerb, Einführung in die Tänze von Bigorre

Mise à jour le 2023-04-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65