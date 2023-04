Sortie Natura 2000 au col du Soulor ARRENS-MARSOUS, 4 juillet 2023, Arrens-Marsous.

Depuis le col du Soulor, nous partirons en direction du col de Saucède, au pied des Gabizos. Estives fleuries et ruisseau de montagne sont les milieux que nous traverserons, sans compter la multitude de rapaces qui viendront piquetés le ciel..

2023-07-04 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-04 17:00:00. EUR.

ARRENS-MARSOUS Village

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



From the col du Soulor, we will leave in direction of the col de Saucède, at the foot of the Gabizos. Flowered estives and mountain stream are the environments that we will cross, without counting the multitude of birds of prey which will come to sting the sky.

Desde el Col du Soulor, nos dirigiremos hacia el Col de Saucède, al pie de los Gabizos. Prados floridos y arroyos de montaña son los entornos que atravesaremos, por no hablar de la multitud de rapaces que vendrán a apostarse en el cielo.

Vom Col du Soulor aus starten wir in Richtung des Col de Saucède am Fuße der Gabizos. Blühende Sommerweiden und Bergbäche sind die Umgebungen, die wir durchqueren, ganz zu schweigen von den vielen Raubvögeln, die den Himmel bevölkern werden.

Mise à jour le 2023-03-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65