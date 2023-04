Marché hebdomadaire le dimanche matin ARRENS-MARSOUS, 2 juillet 2023, Arrens-Marsous.

Rendez-vous incontournable de l’été dans le Val d’azun vous y trouverez fromages, vins, bières, confitures, miel de montagne, viandes ovine et bovine, légumes frais et fruits de saison, et plein d’autres produits régionaux..

2023-07-02 à 07:00:00 ; fin : 2023-08-27 12:30:00. EUR.

ARRENS-MARSOUS village

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



A must-see summer event in the Val d’Azur, you will find cheeses, wines, beers, jams, mountain honey, sheep and beef meat, fresh vegetables and seasonal fruits, and many other regional products.

Cita ineludible del verano en Val d’Azur, encontrará quesos, vinos, cervezas, mermeladas, miel de montaña, carne de ovino y bovino, hortalizas frescas y frutas de temporada, y muchos otros productos regionales.

Auf diesem unumgänglichen Sommertermin im Val d’Azun finden Sie Käse, Wein, Bier, Marmelade, Berghonig, Schaf- und Rindfleisch, frisches Gemüse und Obst der Saison sowie viele andere regionale Produkte.

Mise à jour le 2023-04-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65