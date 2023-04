Marché des producteurs et artisans de bouche du Val d’Azun ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Catégories d’Évènement: Arrens-Marsous

Hautes-Pyrénées

Marché des producteurs et artisans de bouche du Val d’Azun ARRENS-MARSOUS, 22 juin 2023, Arrens-Marsous. Rdv sur la place du village pour déguster les spécialités du terroir tout en profitant d’un concert ou animation musicale. Programme des concerts sur l’affiche..

2023-06-22 à 16:00:00 ; fin : 2023-09-13 20:00:00. EUR.

ARRENS-MARSOUS Devant la Maison du Parc national des Pyrénées

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Rendezvous on the village square to taste local specialties while enjoying a concert or musical entertainment. Concert program on the poster. Reúnase en la plaza del pueblo para degustar especialidades locales mientras disfruta de un concierto o espectáculo musical. Programa del concierto en el cartel. Treffpunkt auf dem Dorfplatz, um die Spezialitäten der Region zu kosten und gleichzeitig ein Konzert oder eine musikalische Unterhaltung zu genießen. Programm der Konzerte auf dem Plakat. Mise à jour le 2023-04-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

Détails Catégories d’Évènement: Arrens-Marsous, Hautes-Pyrénées Autres Lieu ARRENS-MARSOUS Adresse ARRENS-MARSOUS Devant la Maison du Parc national des Pyrénées Ville Arrens-Marsous Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

Marché des producteurs et artisans de bouche du Val d’Azun ARRENS-MARSOUS 2023-06-22 was last modified: by Marché des producteurs et artisans de bouche du Val d’Azun ARRENS-MARSOUS ARRENS-MARSOUS 22 juin 2023 Arrens-Marsous Arrens-Marsous

Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées