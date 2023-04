Soirée « Afro-caribéenne » 41 route des Bordères, 29 avril 2023, Arrens-Marsous.

Concert Andy MOSES Rhythm and Beats avec ses percussions, guitare et basse, et l’incontournable Chacha ANGELA à la batterie vous emméneront sur les contrés sonores du calypso, reggae, merengue et bien d’autres encore.

menu 25€ sur réservétion 06 07 45 64 21.

2023-04-29 à 19:30:00 ; fin : 2023-04-29 . EUR.

41 route des Bordères ARRENS-MARSOUS

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Concert Andy MOSES Rhythm and Beats with his percussions, guitar and bass, and the unavoidable Chacha ANGELA on drums will take you to the sound lands of calypso, reggae, merengue and many others.

menu 25? on reservation 06 07 45 64 21

Concierto Andy MOSES Rhythm and Beats con su percusión, guitarra y bajo, y el inevitable Chacha ANGELA a la batería te llevarán a las tierras sonoras del calypso, reggae, merengue y muchos otros.

menú 25? previa reserva 06 07 45 64 21

Konzert Andy MOSES Rhythm and Beats mit Percussion, Gitarre und Bass und der unvermeidliche Chacha ANGELA am Schlagzeug entführen Sie in die Klangwelten von Calypso, Reggae, Merengue und vielen anderen.

menü 25? auf Vorbestellung 06 07 45 64 21

Mise à jour le 2023-04-18 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65