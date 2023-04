Présentation Atlas de la Biodiversité Communale ARRENS-MARSOUS, 22 avril 2023, Arrens-Marsous.

L’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) d’Arrens-Marsous est le fruit d’une volonté locale soutenue par le Parc national et mise en œuvre grâce à l’appui de nombreux partenaires et des habitants. Ce ne sont pas moins de 16 850 observations qui ont été réalisées en trois années d’inventaires sur ce territoire qui a pour spécificité de présenter plus d’un tiers de sa superficie en zone cœur du Parc national (3 490 hectares sur les 10 055 hectares de la commune). 3 035 espèces différentes ont ainsi été inventoriées, des plus fréquentes à certaines remarquables comme le Lézard de Bonnal, la Droséra ou encore l’Hydne corail des résineux, un champignon corail. La commune d’Arrens-Marsous et le Parc national des Pyrénées vous invitent pour un événement gratuit multiple, le samedi 22 avril 2023, dès 14h00. Des moments de convivialité pour le plus grand nombre, afin de découvrir les richesses naturelles du territoire à l’occasion de la restitution officielle de cet atlas.

2023-04-22 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-22 21:30:00. EUR.

ARRENS-MARSOUS village

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Atlas of Communal Biodiversity (ABC) of Arrens-Marsous is the result of a local will supported by the National Park and implemented thanks to the support of many partners and inhabitants. No less than 16,850 observations have been made in three years of inventories on this territory, which has the specificity of presenting more than a third of its surface in the heart of the National Park (3,490 hectares out of the 10,055 hectares of the commune). 3,035 different species have been inventoried, from the most frequent to some remarkable ones such as the Bonnal lizard, the Drosera or the Hydne corail des résineux, a coral mushroom. The municipality of Arrens-Marsous and the Pyrenees National Park invite you to a multiple free event, on Saturday, April 22, 2023, from 2:00 pm. Moments of conviviality for the greatest number, in order to discover the natural wealth of the territory on the occasion of the official restitution of this atlas

El Atlas de la Biodiversidad Comunitaria (ABC) de Arrens-Marsous es fruto de una voluntad local apoyada por el Parque Nacional y puesta en práctica gracias al apoyo de numerosos socios y habitantes. Nada menos que 16.850 observaciones se han realizado en tres años de inventarios en esta zona, que tiene la particularidad de que más de un tercio de su superficie se encuentra en el corazón del Parque Nacional (3.490 hectáreas de las 10.055 del municipio). se han inventariado 3.035 especies diferentes, desde las más comunes hasta algunas notables como el lagarto de Bonnal, la Drosera o el Hydne corail des résineux, un hongo coralino. El municipio de Arrens-Marsous y el Parque Nacional de los Pirineos le invitan a un evento múltiple y gratuito el sábado 22 de abril de 2023, a partir de las 14:00 h. Un momento de convivencia para el mayor número de personas, para descubrir la riqueza natural del territorio con motivo del regreso oficial de este atlas

Der kommunale Biodiversitätsatlas (ABC) von Arrens-Marsous ist das Ergebnis einer lokalen Initiative, die vom Nationalpark unterstützt und dank der Unterstützung zahlreicher Partner und der Einwohner umgesetzt wurde. In den drei Jahren der Bestandsaufnahme wurden nicht weniger als 16.850 Beobachtungen in diesem Gebiet gemacht, dessen Besonderheit darin besteht, dass mehr als ein Drittel seiner Fläche in der Kernzone des Nationalparks liegt (3.490 Hektar von 10.055 Hektar der Gemeinde). es wurden 3.035 verschiedene Arten inventarisiert, von den häufigsten bis zu einigen bemerkenswerten wie der Bonnal-Eidechse, der Droséra oder dem Hydne corail des résineux, einem Korallenpilz. Die Gemeinde Arrens-Marsous und der Nationalpark Pyrenäen laden Sie am Samstag, den 22. April 2023, ab 14.00 Uhr zu einer mehrfachen kostenlosen Veranstaltung ein. Gesellige Momente für möglichst viele Menschen, um die Naturschätze der Region anlässlich der offiziellen Rückgabe des Atlas zu entdecken

Mise à jour le 2023-04-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65