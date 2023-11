Duathlon VautourMan ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous, 28 septembre 2024, Arrens-Marsous.

Arrens-Marsous,Hautes-Pyrénées

Roulez sur les routes du Val d’Azun, et courez sur les crêtes entre Couraduque et Soulor !

C’est ce qu’on vous propose avec le VautourMan duathlon, de retour pour la 5ème édition !.

2024-09-28 fin : 2024-09-28 . EUR.

ARRENS-MARSOUS Col du Soulor

Ride on the roads of the Val d’Azun, and run on the ridges between Couraduque and Soulor!

The VautourMan duathlon is back for its 5th edition!

Pedalear por las carreteras del Val d’Azun y correr por las cumbres entre Couraduque y Soulor

Eso es lo que te ofrecemos con el duatlón VautourMan, que vuelve en su 5ª edición

Fahren Sie auf den Straßen des Val d’Azun und laufen Sie auf den Bergkämmen zwischen Couraduque und Soulor!

Das bieten wir Ihnen mit dem VautourMan-Duathlon, der zum fünften Mal stattfindet!

