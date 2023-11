Triathlon VautourMan ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous, 7 septembre 2024, Arrens-Marsous.

Arrens-Marsous,Hautes-Pyrénées

Nagez dans le lac du Tech, grimpez les cols du Val d’Azun (Soulor, Spandelles) en vélo, et courez sur les pistes du Soulor !.

2024-09-07 fin : 2024-09-07 . EUR.

ARRENS-MARSOUS Lac du Tech/Col du Soulor

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Swim in the Lac du Tech, climb the Val d?Azun passes (Soulor, Spandelles) by bike, and run on the Soulor trails!

Báñese en el Lac du Tech, suba en bicicleta los puertos del Val d’Azun (Soulor, Spandelles) y corra por las pistas de Soulor

Schwimmen Sie im Lac du Tech, erklimmen Sie die Pässe des Val d’Azun (Soulor, Spandelles) mit dem Fahrrad und laufen Sie auf den Pisten von Soulor!

Mise à jour le 2023-11-22 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65