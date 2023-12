Marché hebdomadaire du dimanche ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous, 7 juillet 2024 07:00, Arrens-Marsous.

Arrens-Marsous,Hautes-Pyrénées

Tous les dimanches, rendez-vous incontournable de l’été dans le Val d’azun vous y trouverez fromages, vins, bières, confitures, miel de montagne, viandes ovine et bovine, légumes frais et fruits de saison, et plein d’autres produits régionaux..

2024-07-07 07:00:00 fin : 2024-08-25 12:30:00. EUR.

ARRENS-MARSOUS Village

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every Sunday, you’ll find cheeses, wines, beers, jams, mountain honey, sheep and beef, fresh vegetables and seasonal fruit, and a host of other regional products.

Todos los domingos encontrará quesos, vinos, cervezas, mermeladas, miel de montaña, carne de ovino y vacuno, verduras frescas y fruta de temporada, además de un sinfín de productos regionales.

Jeden Sonntag, ein unumgänglicher Termin im Sommer im Val d’Azun, finden Sie hier Käse, Wein, Bier, Marmelade, Berghonig, Schaf- und Rindfleisch, frisches Gemüse und Obst der Saison und viele andere regionale Produkte.

Mise à jour le 2023-12-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65