Marché des producteurs et artisans de bouche du Val d’Azun ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous, 12 juin 2024 16:00, Arrens-Marsous.

Arrens-Marsous,Hautes-Pyrénées

Tous les mercredis, retrouvez un marché des producteurs locaux animé par un concert de 18h à 20h en juillet/août. Buvette sur place..

2024-06-12 16:00:00 fin : 2024-09-11 20:00:00. EUR.

ARRENS-MARSOUS Place du village

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Every Wednesday, a local farmers’ market with live music from 6-8pm in July and August. Refreshments on site.

Todos los miércoles, de 18:00 a 20:00, hay un mercado de productores locales con música en directo en julio y agosto. Refrescos in situ.

Jeden Mittwoch findet ein Markt mit lokalen Erzeugern statt, der im Juli/August von 18:00 bis 20:00 Uhr von einem Konzert begleitet wird. Erfrischungsgetränke vor Ort.

