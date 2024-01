Veillée avec le Parc national des Pyrénées : « Le Parc National d’hier à aujourd’hui » ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous, vendredi 19 janvier 2024.

Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Le Parc National et la Mairie d’Arrens-Marsous vous invite à une soirée sur le thème « Le Parc National d’hier à aujourd’hui » le vendredi 19 janvier à 20h30 à la Salle des fêtes.

La soirée débutera par l’intervention d’un historien de la Société d’Étude des 7 vallées qui brossera un tableau du contexte historique et politique ayant présidé à la création du Parc national des Pyrénées.

Puis, les différents intervenants échangeront de façon informelle sur les débuts du PNP, son installation dans la commune, son recrutement, ses transformations au cours de la quinzaine d’années de son existence jusqu’aux missions actuelles. Tous ces éléments seront abordés par le biais d’anecdotes et de témoignages d’acteur du territoire et de gardes d’hier et d’aujourd’hui.

Enfin, un moment sera consacré à l’échange avec le public.

Un vin chaud clôturera la soirée animée par la radio Fréquence Luz.

Renseignements et réservation au 05 62 97 49 49.

ARRENS-MARSOUS Salle des Fêtes

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



