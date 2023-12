Initiation au biathlon ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous, 4 janvier 2024, Arrens-Marsous.

Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 14:00:00

fin : 2024-01-04 16:30:00

La séance démarre par l’apprentissage du tir couché et se poursuit par de nombreux passages au pas de tir et un chronométrage de chaque parcours.

Initiation ludique à pied avec des carabines optiques..

Entre amis ou en famille, à partir de 3 ans !

Réservation en ligne obligatoire.

EUR.

ARRENS-MARSOUS Col du Soulor

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



