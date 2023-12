Projection-débat : « Les Pyrénées secrètes : le corsaire des cimes, le gypaète barbu » ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous, 1 décembre 2023, Arrens-Marsous.

Arrens-Marsous,Hautes-Pyrénées

Venez découvrir les documentaires « Les Pyrénées secrètes », qui seront mis à l’honneur et échanger avec un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées..

2024-01-02 17:00:00 fin : 2024-01-02 . EUR.

ARRENS-MARSOUS Maison du Val d’Azun

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and discover the documentaries « Les Pyrénées secrètes » (The Secret Pyrenees), which will be in the spotlight, and chat with a ranger from the Pyrenees National Park.

Venga a descubrir los documentales « Pirineos secretos », que se presentarán, y a conversar con un guarda del Parque Nacional de los Pirineos.

Sehen Sie sich die Dokumentarfilme « Les Pyrénées secrètes » an, die im Mittelpunkt stehen, und tauschen Sie sich mit einem Ranger-Monitor des Nationalparks der Pyrenäen aus.

