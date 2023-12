Projection-débat : « Les Pyrénées secrètes : le corsaire des cimes, le gypaète barbu » ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous, 27 décembre 2023, Arrens-Marsous.

Venez découvrir les documentaires « Les Pyrénées secrètes », qui seront mis à l’honneur et échanger avec un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées..

Venez assister à la projection du documentaire « Pyrénées secrètes : le corsaire des cimes » pour voler aux cotés du plus grand rapace européen, le Gypaète Barbu. Dans ce long métrage réalisé en 2022 par Alwa DELUZE, l’un de nos gardes moniteurs, Laurent NEDELEC, a participé à la capture des images naturalistes, en immersion dans le milieu naturel. On y retrouve aussi de magnifiques séquences de Grégory ORTET pour rendre compte de l’ambiance mystérieuse et intimiste de nos montagnes.

Une plongée de 43 minutes aux cotés des espèces fréquentant nos forêts et nos estives, qui sera suivie d’une discussion avec un des agents du Parc National des Pyrénées du secteur du Val d’Azun. Une opportunité afin d’en apprendre plus sur les espèces visibles dans le documentaires, et de découvrir les missions variés des agents de terrain.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

