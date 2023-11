Marché de noël ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous, 23 décembre 2023, Arrens-Marsous.

Arrens-Marsous,Hautes-Pyrénées

L’association des producteurs et commerçants du Val d’Azun organise deux marchés de Noël les 23 et 30 décembre..

2023-12-23 14:00:00 fin : 2023-12-23 18:00:00. EUR.

ARRENS-MARSOUS Place du Val d’Azun

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Val d’Azun association of producers and traders is organizing two Christmas markets on December 23 and 30.

La asociación de productores y comerciantes Val d’Azun organiza dos mercados navideños los días 23 y 30 de diciembre.

Die Vereinigung der Produzenten und Händler des Val d’Azun organisiert am 23. und 30. Dezember zwei Weihnachtsmärkte.

Mise à jour le 2023-11-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65