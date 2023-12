Jeu d’orientation Learn-O sur le marché de noël ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous, 23 décembre 2023, Arrens-Marsous.

Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 14:00:00

fin : 2023-12-23

Jeu d’orientation à partir de 3 ans , mais aussi pour les grands !

Muni d’un doigt électronique, de nombreux défis à choisir et à réaliser vous attendent !

Validation du résultat et du parcours sur l’ordinateur avant d’en choisir un nouveau.

Petits et grands peuvent s’affronter sur le même terrain de jeux, mais qui saura faire preuve de rapidité et de sang froid pour résoudre son défi correctement et le plus rapidement ?.

Jeu d’orientation à partir de 3 ans , mais aussi pour les grands !

Muni d’un doigt électronique, de nombreux défis à choisir et à réaliser vous attendent !

Validation du résultat et du parcours sur l’ordinateur avant d’en choisir un nouveau.

Petits et grands peuvent s’affronter sur le même terrain de jeux, mais qui saura faire preuve de rapidité et de sang froid pour résoudre son défi correctement et le plus rapidement ?

Jeux évolutif.

En cas de mauvais temps le jeu peut être transféré à l’intérieur.

.

ARRENS-MARSOUS Ecole d’Arrens

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2023-12-20 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65