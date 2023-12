Cet évènement est passé Ciné-débat : « Le Chant des vivants » ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Catégories d’Évènement: Arrens-Marsous

Arrens-Marsous, 1 décembre 2023, Arrens-Marsous. Soirées débats organisées dans le cadre du FESTIVAL MIGRANT'SCÈNE de La Cimade.

2023-12-01 20:30:00 fin : 2023-12-01 . .

ARRENS-MARSOUS Cinéma Maison du Val d’Azun

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Debate evenings organized as part of La Cimade's MIGRANT'SCÈNE FESTIVAL. Veladas de debate organizadas en el marco del FESTIVAL MIGRANT'SCÈNE de La Cimade. Diskussionsabende, die im Rahmen des FESTIVALS MIGRANT'SCÈNE von La Cimade organisiert werden.

