Cinéma « Dans le cœur des vivants » ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous, 11 novembre 2023, Arrens-Marsous.

Arrens-Marsous,Hautes-Pyrénées

Projection dans le cadre du mois du film documentaire de « DANS LE COEUR DES VIVANTS », un film de Marielle Duclos, 2022, 52 mn.

Au fil des saisons, des bénévoles participent aux enterrements des laissés pour compte, des victimes de la rue, pour qu’ils ne partent pas dans l’oubli et l’indifférence. Le film questionne la portée et la signification d’un tel engagement pour des inconnus, au-delà de toute croyance religieuse.

La réalisatrice sera présente pour un temps d’échanges à l’issue de la projection, qui sera suivie du pot de l’amitié..

2023-11-11 20:00:00 fin : 2023-11-11 . EUR.

ARRENS-MARSOUS Cinéma

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Screening of « DANS LE COEUR DES VIVANTS », a film by Marielle Duclos, 2022, 52 mn, as part of Documentary Film Month.

Over the seasons, volunteers take part in the burials of those left behind, the victims of the street, so that they don’t disappear into oblivion and indifference. The film questions the scope and significance of such a commitment for strangers, beyond any religious belief.

The director will be on hand for a discussion after the screening, which will be followed by a welcome drink.

Proyección en el marco del mes del cine documental de « DANS LE COEUR DES VIVANTS », película de Marielle Duclos, 2022, 52 min.

A lo largo de las temporadas, los voluntarios participan en los entierros de los abandonados, las víctimas de la calle, para que no desaparezcan en el olvido y la indiferencia. La película se interroga sobre el alcance y el sentido de tal compromiso para con los desconocidos, más allá de cualquier creencia religiosa.

El director participará en un coloquio tras la proyección, a la que seguirá un aperitivo.

Vorführung im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms von « DANS LE COEUR DES VIVANTS », ein Film von Marielle Duclos, 2022, 52 min.

Im Laufe der Jahreszeiten nehmen Freiwillige an den Beerdigungen der Verlassenen, der Opfer der Straße, teil, damit sie nicht in Vergessenheit und Gleichgültigkeit gehen. Der Film hinterfragt die Tragweite und Bedeutung eines solchen Engagements für Unbekannte, jenseits aller religiösen Überzeugungen.

Die Regisseurin wird im Anschluss an die Vorführung anwesend sein, um sich mit Ihnen auszutauschen. Im Anschluss an die Vorführung findet ein Umtrunk statt.

