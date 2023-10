Initiation au biathlon ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous, 4 novembre 2023, Arrens-Marsous.

Arrens-Marsous,Hautes-Pyrénées

La séance démarre par l’apprentissage du tir couché et se poursuit par de nombreux passages au pas de tir et un chronométrage de chaque parcours.

Initiation ludique à pied avec des carabines optiques..

2023-11-04 10:00:00 fin : 2023-11-04 12:30:00. EUR.

ARRENS-MARSOUS Col du Soulor

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



The session begins by learning to shoot prone, and continues with a number of passages on the shooting range and timing of each course.

Fun initiation on foot with optical rifles.

La sesión comienza con el aprendizaje del tiro en posición prona y continúa con varias tiradas en el campo de tiro y el cronometraje de cada tirada.

Divertida introducción a pie con rifles ópticos.

Die Sitzung beginnt mit dem Erlernen des Liegendschießens und setzt sich fort mit zahlreichen Durchgängen am Schießstand und einer Zeitmessung für jeden Parcours.

Spielerische Einführung zu Fuß mit optischen Gewehren.

