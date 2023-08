Terre de Montagne – Foire agricole ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous, 6 octobre 2023, Arrens-Marsous.

Arrens-Marsous,Hautes-Pyrénées

Retour sur les traditions de nos montagnes avec la grande foire annuelle où l’on vient présenter les plus belles bêtes. Vaches, brebis, chèvres et chevaux de trait seront réunis de nouveau pour une nouvelle édition de « Terre de Montagne »..

2023-10-06 fin : 2023-10-08 . EUR.

ARRENS-MARSOUS Salle des fêtes et village

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Back to the traditions of our mountains with the great annual fair where the most beautiful animals are presented. Cows, sheep, goats and draught horses will be gathered again for a new edition of « Terre de Montagne ».

Vuelta a las tradiciones de nuestras montañas con la gran feria anual en la que se presentan los mejores animales. Vacas, ovejas, cabras y caballos de tiro volverán a reunirse en una nueva edición de « Terre de Montagne ».

Zurück zu den Traditionen unserer Berge mit der großen jährlichen Messe, zu der man kommt, um die schönsten Tiere zu präsentieren. Kühe, Schafe, Ziegen und Zugpferde werden wieder zusammenkommen, um eine neue Ausgabe von « Terre de Montagne » zu veranstalten.

Mise à jour le 2023-08-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65