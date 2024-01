Cet évènement est passé Les petits marchés de producteurs locaux ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Catégories d’Évènement: Arrens-Marsous

Hautes-Pyrénées Les petits marchés de producteurs locaux ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous, 2 septembre 2023, Arrens-Marsous. Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-09-02 10:30:00

fin : 2024-06-29 13:00:00 Tous les samedis de l’année (hors juillet/août), les producteurs du Val d’Azun vous donnent rendez-vous au cœur du village ! Sur ce petit marché, les produits du Val d’Azun sont mis en lumière, de quoi consommer au plus près des producteurs !.

Tous les samedis de l’année (hors juillet/août), les producteurs du Val d’Azun vous donnent rendez-vous au cœur du village ! Sur ce petit marché, les produits du Val d’Azun sont mis en lumière, de quoi consommer au plus près des producteurs ! EUR.

ARRENS-MARSOUS Village

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

Mise à jour le 2024-01-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Arrens-Marsous, Hautes-Pyrénées Autres Code postal 65400 Lieu ARRENS-MARSOUS Adresse ARRENS-MARSOUS Village Ville Arrens-Marsous Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Latitude 42.9553946 Longitude -0.2138629 latitude longitude 42.9553946;-0.2138629

Les petits marchés de producteurs locaux ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 2023-09-02 2023-09-02 was last modified: by Les petits marchés de producteurs locaux ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 2 septembre 2023