Classic en Montanha ARRENS-MARSOUS, 16 août 2023, Arrens-Marsous. Festival de musique classique organisé par l’association Opus 65. Programme détaillé en préparation.

Classical music festival organized by the Opus 65 association. Detailed program in preparation Festival de música clásica organizado por la asociación Opus 65. Programa detallado en preparación Festival für klassische Musik, das von der Vereinigung Opus 65 organisiert wird. Detailliertes Programm in Vorbereitung Mise à jour le 2023-04-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

