Festival Africain Fall Mélodie ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous, 28 juillet 2023, Arrens-Marsous.

Arrens-Marsous,Hautes-Pyrénées

Festival de musique africaine organisé par l’association tarbaise Fall Mélodie..

2023-07-28 fin : 2023-07-30 . .

ARRENS-MARSOUS Salle des fêtes

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



African music festival organized by Fall Mélodie, an association based in Tarbes.

Festival de música africana organizado por la asociación Fall Mélodie, con sede en Tarbes.

Festival für afrikanische Musik, das von der Tarbaiser Vereinigung Fall Mélodie organisiert wird.

