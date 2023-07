« Rasco & Nous » : un film sur les chiens de protection de troupeaux ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous, 18 juillet 2023, Arrens-Marsous.

Arrens-Marsous,Hautes-Pyrénées

Ce film va à la rencontre d’éleveurs et de bergers de plusieurs zones géographiques de France. Certains, encore novices, se font aider pour la mise en place de leur premier chien de protection, et d’autres, plus expérimentés, partagent avec nous leurs expériences d’utilisateurs de chiens de protection. Un échange est prévu, à l’issue de la projection, avec un agent du Parc national et un éleveur de l’association « La Pastorale Pyrénéenne »..

2023-07-18 18:00:00 fin : 2023-07-18 20:30:00. EUR.

ARRENS-MARSOUS Cinéma

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



In this film, we meet breeders and shepherds from different parts of France. Some, still novices, are getting help to set up their first guard dog, while others, more experienced, share their experiences as guard dog users with us. Following the screening, there will be a discussion with a National Park agent and a breeder from the « La Pastorale Pyrénéenne » association.

En esta película, nos encontramos con criadores y pastores de diferentes partes de Francia. Algunos, todavía novatos, reciben ayuda para montar su primer perro guardián, mientras que otros, más experimentados, comparten con nosotros sus experiencias en el uso de perros guardianes. Tras la proyección, habrá un coloquio con un responsable del Parque Nacional y un criador de la asociación « La Pastorale Pyrénéenne ».

In diesem Film treffen wir Züchter und Schäfer aus verschiedenen geografischen Gebieten Frankreichs. Einige, die noch unerfahren sind, lassen sich bei der Einführung ihres ersten Schutzhundes helfen, während andere, die schon mehr Erfahrung haben, ihre Erfahrungen als Nutzer von Schutzhunden mit uns teilen. Im Anschluss an die Vorführung ist ein Austausch mit einem Mitarbeiter des Nationalparks und einem Züchter der Vereinigung « La Pastorale Pyrénéenne » vorgesehen.

Mise à jour le 2023-07-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65