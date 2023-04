Concert de musique classique : Au soufle du printemps ARRENS-MARSOUS, 29 avril 2023, Arrens-Marsous.

Concert de musique classique organisé par l’association Opus 65.

Xavier BRESSY, célèbre pianiste virtuose de la Commune, nous propose un concert de musique classique à la salle des fêtes, le samedi 29 avril à 21h00.

Pour l’occasion, la musique sera accompagnée d’un défilé de photos du village et de son environnement naturel.

Tarif : Adulte 10 € – Enfant, Etudiants, Sans emploi : 4 €.

2023-04-29 à 21:00:00 ; fin : 2023-04-29 . .

ARRENS-MARSOUS salle des fêtes

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Classical music concert organized by the Opus 65 association.

Xavier BRESSY, famous virtuoso pianist of the Commune, proposes us a classical music concert in the village hall, on Saturday, April 29th at 9 pm.

For the occasion, the music will be accompanied by a parade of photos of the village and its natural environment.

Price : Adults 10 ? – Children, Students, Unemployed : 4 ?

Concierto de música clásica organizado por la asociación Opus 65.

Xavier BRESSY, famoso pianista virtuoso de la Comuna, ofrece un concierto de música clásica en la sala del pueblo el sábado 29 de abril a las 21.00 h.

Para la ocasión, la música irá acompañada de un desfile de fotos del pueblo y su entorno natural.

Precio: Adultos 10 ? – Niños, estudiantes, desempleados: 4 ?

Klassisches Musikkonzert, das von der Vereinigung Opus 65 organisiert wird.

Xavier BRESSY, ein berühmter Klaviervirtuose aus der Gemeinde, bietet uns am Samstag, den 29. April um 21 Uhr ein klassisches Musikkonzert im Festsaal an.

Zu diesem Anlass wird die Musik von einer Fotoparade mit Bildern des Dorfes und seiner natürlichen Umgebung begleitet.

Eintrittspreis: Erwachsene 10 ? – Kinder, Studierende, Arbeitslose: 4 ?

Mise à jour le 2023-04-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65