Ciné-goûter ARRENS-MARSOUS, 26 avril 2023, Arrens-Marsous.

Lectures d’histoires, suivies de la projection de La naissance des oasis, cinq courts-métrages à partir de 3 ans, puis goûter. Merci de vous inscrire pour prévoir les goûters..

2023-04-26 à 15:30:00 ; fin : 2023-04-26 . .

ARRENS-MARSOUS Cinéma

Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Story readings, followed by the screening of La naissance des oasis, five short films from 3 years old, and a snack. Thank you for registering to provide snacks.

Lectura de cuentos, seguida de la proyección de La naissance des oasis, cinco cortometrajes a partir de 3 años, seguida de una merienda. Se ruega inscribirse para traer la merienda.

Vorlesen von Geschichten, gefolgt von der Vorführung von La naissance des oasis, fünf Kurzfilmen für Kinder ab 3 Jahren, und anschließendem Imbiss. Bitte melden Sie sich an, um für die Snacks zu sorgen.

