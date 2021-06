Villeréal Villeréal Lot-et-Garonne, Villeréal ARREDALH en concert Villeréal Villeréal Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeréal

ARREDALH en concert Villeréal, 19 juin 2021-19 juin 2021, Villeréal. ARREDALH en concert 2021-06-19 – 2021-06-19 Sous la halle Place de la Halle

Villeréal Lot-et-Garonne Ce duo vous charmera par ses textes et musiques qui vous rappelleront les chansons de Nadau, qui a d’ailleurs collaboré à leur premier album. Ce duo vous charmera par ses textes et musiques qui vous rappelleront les chansons de Nadau, qui a d’ailleurs collaboré à leur premier album. Ce duo vous charmera par ses textes et musiques qui vous rappelleront les chansons de Nadau, qui a d’ailleurs collaboré à leur premier album. Ce duo vous charmera par ses textes et musiques qui vous rappelleront les chansons de Nadau, qui a d’ailleurs collaboré à leur premier album. arredalh dernière mise à jour : 2021-06-14 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeréal Étiquettes évènement : Autres Lieu Villeréal Adresse Sous la halle Place de la Halle Ville Villeréal lieuville 44.63734#0.74303