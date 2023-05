Tour de France ARREAU, 6 juillet 2023, .

Passage du Tour de France le 6 juillet lors de l’étape Tarbes-Cauterets.

2023-07-06

ARREAU

Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



Passage of the Tour de France on July 6th during the Tarbes-Cauterets stage

Paso del Tour de Francia el 6 de julio durante la etapa Tarbes-Cauterets

Durchfahrt der Tour de France am 6. Juli auf der Etappe Tarbes-Cauterets

