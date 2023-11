Bleu ARREAU Arreau, 9 mars 2024, Arreau.

Arreau,Hautes-Pyrénées

La compagnie La Zampa compose un inspirant poème visuel et chorégraphique fait de moments d’apparition et de commencements, inspiré de l’histoire de la couleur bleu.

Quand du noir originel émerge une couleur, sur l’écran bleu de notre imaginaire glissent de vagues formes et de bizarres figures, suite ininterrompue de visions aussi mystérieuses que fascinantes. La mer n’a pas toujours été bleue ! Les Grecs anciens la voyaient « glauque », c’est-à-dire plus ou moins transparente et incolore. Pour eux le bleu, tel que nous nous le voyons, était plutôt un noir. De l’obscur émerge donc une couleur et, avec elle dans la suite des siècles, des formes et des symboliques, des images et des fantasmes.

Magali Milian et Romuald Luydlin invitent le public, placé au plus près des interprètes dans un dispositif tri-frontal, à expérimenter l’abstraction et à goûter « au plaisir d’entrer dans les profondeurs ». À la fois cachés et exposés à l’intérieur d’un étroit cube de tulle foncé, deux corps dérivent de métamorphose en métamorphose. Plus troublant et mystérieux que sombre et inquiétant, leur bleu profond dessine un autre espace-temps, résolument pluriel et contrasté.

Une expérience des sens. Une troublante immersion..

2024-03-09 20:30:00 fin : 2024-03-09 . .

ARREAU Avenue de la Gare

Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



Compagnie La Zampa composes an inspiring visual and choreographic poem of moments of appearance and beginnings, inspired by the history of the color blue.

When a color emerges from the original black, vague shapes and bizarre figures glide across the blue screen of our imagination, an uninterrupted series of visions as mysterious as they are fascinating. The sea wasn’t always blue! The ancient Greeks saw it as « glaucous », meaning more or less transparent and colorless. For them, blue, as we see it today, was more like black. From obscurity emerges a color, and with it, over the centuries, forms and symbolism, images and fantasies.

Magali Milian and Romuald Luydlin invite the audience, placed as close as possible to the performers in a tri-frontal set-up, to experiment with abstraction and enjoy « the pleasure of entering the depths ». Both hidden and exposed inside a narrow cube of dark tulle, two bodies drift from metamorphosis to metamorphosis. More disturbing and mysterious than dark and ominous, their deep blue outlines another space-time, resolutely plural and contrasting.

An experience for the senses. An unsettling immersion.

La compañía La Zampa ha compuesto un inspirador poema visual y coreográfico de momentos de aparición y comienzos, inspirado en la historia del color azul.

Cuando un color emerge del negro original, vagas formas y extrañas figuras se deslizan por la pantalla azul de nuestra imaginación, una serie ininterrumpida de visiones tan misteriosas como fascinantes. El mar no siempre fue azul Los antiguos griegos lo consideraban « glauco », es decir, más o menos transparente e incoloro. Para ellos, el azul, tal como lo vemos nosotros, era más bien negro. De la oscuridad surge un color, y con él, a lo largo de los siglos, formas y símbolos, imágenes y fantasías.

Magali Milian y Romuald Luydlin invitan al público, situado lo más cerca posible de los intérpretes en un montaje trifrontal, a experimentar con la abstracción y a saborear « el placer de entrar en las profundidades ». Escondidos y expuestos a la vez dentro de un estrecho cubo de tul oscuro, dos cuerpos derivan de metamorfosis en metamorfosis. Más inquietantes y misteriosos que oscuros e inquietantes, sus contornos azul oscuro otro espacio-tiempo, decididamente plurales y contrastados.

Una experiencia para los sentidos. Una inmersión inquietante.

Die Kompanie La Zampa komponiert ein inspirierendes visuelles und choreografisches Gedicht aus Momenten des Erscheinens und der Anfänge, das von der Geschichte der Farbe Blau inspiriert ist.

Wenn aus dem ursprünglichen Schwarz eine Farbe entsteht, gleiten auf dem blauen Bildschirm unserer Vorstellungskraft vage Formen und bizarre Figuren, eine ununterbrochene Folge von Visionen, die ebenso geheimnisvoll wie faszinierend sind. Das Meer war nicht immer blau! Die alten Griechen sahen es als « glaukos », d. h. mehr oder weniger durchsichtig und farblos. Für sie war das Blau, so wie wir es sehen, eher ein Schwarz. Aus dem Dunkel taucht also eine Farbe auf und mit ihr im Laufe der Jahrhunderte Formen und Symboliken, Bilder und Fantasien.

Magali Milian und Romuald Luydlin laden das Publikum ein, in einer dreifrontigen Anordnung ganz nah an den Darstellern zu sein, um mit der Abstraktion zu experimentieren und « das Vergnügen, in die Tiefe zu gehen », zu genießen. In einem schmalen Kubus aus dunklem Tüll sind zwei Körper gleichzeitig versteckt und exponiert und treiben von Metamorphose zu Metamorphose. Ihr tiefes Blau ist eher verwirrend und geheimnisvoll als düster und beunruhigend und zeichnet eine andere Raumzeit, die entschieden pluralistisch und kontrastreich ist.

Eine Erfahrung der Sinne. Ein beunruhigendes Eintauchen.

Mise à jour le 2023-10-24 par CDT65|CDT65