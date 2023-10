Bourse aux jouets et aux vêtements ARREAU Arreau, 18 novembre 2023, Arreau.

Arreau,Hautes-Pyrénées

Bourse aux jouets et aux vêtements dès 9h à la salle du Terminus d’Arreau

3€ la table d’1m50

Buvette et restauration sur place

Inscription au 05 62 98 63 82 ou airel-65@orange.fr.

ARREAU Salle du Terminus

Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



Toy and clothing fair from 9am at the Salle du Terminus in Arreau

3? per 1m50 table

Refreshments and snacks on site

Registration on 05 62 98 63 82 or airel-65@orange.fr

Feria del juguete y de la ropa a partir de las 9.00 horas en la Salle du Terminus de Arreau

3? por mesa de 1m50

Refrescos y comida in situ

Inscripciones en el 05 62 98 63 82 o en airel-65@orange.fr

Spielzeug- und Kleiderbörse ab 9 Uhr in der Salle du Terminus in Arreau

3? pro Tisch von 1m50

Getränke und Speisen vor Ort

Anmeldung unter 05 62 98 63 82 oder airel-65@orange.fr

