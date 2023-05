Visite guidée d’Arreau ARREAU, 6 septembre 2023, Arreau.

Arreau,Hautes-Pyrénées

A la confluence des vallées d’Aure et du Louron, ce village de caractère, cœur emblématique du Grand Site Occitanie, vous dévoilera son histoire et son riche patrimoine au fil des Nestes et de ses monuments historiques..

2023-09-06 à 16:00:00 ; fin : 2023-09-06 18:00:00. EUR.

ARREAU Office de Tourisme

Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



At the confluence of the Aure and Louron valleys, this village of character, the emblematic heart of the Grand Site Occitanie, will reveal its history and its rich heritage along the Nestes and its historical monuments.

En la confluencia de los valles de Aure y Louron, este pueblo con carácter, corazón emblemático del Grand Site Occitanie, revela su historia y su rico patrimonio a lo largo de las Nestes y sus monumentos históricos.

Dieses charaktervolle Dorf am Zusammenfluss der Täler von Aure und Louron ist das Herzstück der Grand Site Okzitanien und enthüllt Ihnen seine Geschichte und sein reiches Erbe entlang des Flusses Nestes und seiner historischen Monumente.

