Ouverture de l’église de Saint-Calixte (Cazaux-Fréchet) ARREAU Arreau, 25 août 2023, Arreau.

Arreau,Hautes-Pyrénées

L’église de Saint-Calixte, d’origine romane, est en cours de restauration, mais reste ouverte à la visite cet été ! Vous pourrez ainsi découvrir son architecture, son retable baroque et ses peintures murales..

2023-08-25 10:00:00 fin : 2023-08-25 12:00:00. EUR.

ARREAU Chapelle Saint-Exupère

Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



The church of Saint-Calixte, originally Romanesque, is currently being restored, but will remain open to visitors this summer! Discover its architecture, Baroque altarpiece and murals.

La iglesia de Saint-Calixte, de origen románico, está siendo restaurada, pero permanecerá abierta a los visitantes este verano Podrá descubrir su arquitectura, su retablo barroco y sus pinturas murales.

Die ursprünglich romanische Kirche Saint-Calixte wird derzeit restauriert, bleibt aber in diesem Sommer für Besucher geöffnet! So können Sie ihre Architektur, ihren barocken Altaraufsatz und ihre Wandmalereien entdecken.

Mise à jour le 2023-07-06 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65