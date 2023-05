Viste nocturne entre Arreau et Jézeau ARREAU, 23 août 2023, Arreau.

Arreau,Hautes-Pyrénées

Visite guidée aux flambeaux (sous réserve de la météo) ou prévoir lampes de poche, au départ d’Arreau, en direction de Jézeau pour découvrir ce village et son église inscrite à l’Unesco au titre du bien en série « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France »..

2023-08-23 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-23 23:00:00. EUR.

ARREAU Office de Tourisme

Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



Guided tour with torches (weather permitting) or bring flashlights, starting from Arreau, in the direction of Jézeau to discover this village and its church listed by Unesco as part of the « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » series.

Recorrido guiado con antorchas (si el tiempo lo permite) o traer antorchas, partiendo de Arreau, en dirección a Jézeau para descubrir este pueblo y su iglesia catalogados por la Unesco dentro de la serie « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France ».

Geführte Tour mit Fackeln (wetterabhängig) oder mit Taschenlampen von Arreau aus in Richtung Jézeau, um dieses Dorf und seine Kirche zu entdecken, die von der Unesco als serielles Gut « Wege nach Santiago de Compostela in Frankreich » eingetragen wurde.

