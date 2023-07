Animation pétanque Arreau ARREAU Arreau, 26 juillet 2023, Arreau.

Arreau,Hautes-Pyrénées

Animation pétanque à Arreau . 20h30 Place de l’Arbizon. Nocturne : doublettes en 4 parties ambiance garantie et grillades..

2023-07-26 20:30:00

ARREAU place de l’arbizon

Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



Animation petanque in Arreau . 20h30 Place de l’Arbizon. Nocturne: doublettes in 4 parts guaranteed atmosphere and grills.

Animación de petanca en Arreau . 20h30 Plaza de l’Arbizon. Nocturne: doublettes en 4 partes ambiente garantizado y parrillas.

Petanque-Unterhaltung in Arreau . 20.30 Uhr Place de l’Arbizon. Nocturne: Doublettes in 4 Partien garantierte Stimmung und Grillen.

