Mardi Lectures ARREAU Arreau, 18 juillet 2023, Arreau.

Arreau,Hautes-Pyrénées

Retrouvez nous à l’aire de jeux de la place de l’Arbizon (à la médiathèque en cas de mauvais temps) à partir de 10h30 pour un moment lecture pour toute la famille.

Thème: animaux pyrénéens.

2023-07-18 10:30:00 fin : 2023-07-18 11:00:00. .

ARREAU Aire de jeux- place de l’Arbizon

Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



Meet us at the playground on Place de l’Arbizon (at the media library in case of bad weather) from 10:30 a.m. for a reading time for the whole family.

Theme: Pyrenean animals

Únase a nosotros en el parque infantil de la Place de l’Arbizon (o en la mediateca en caso de mal tiempo) a partir de las 10.30 h para disfrutar de un rato de lectura en familia.

Tema: los animales de los Pirineos

Treffen Sie uns auf dem Spielplatz am Place de l’Arbizon (bei schlechtem Wetter in der Mediathek) ab 10:30 Uhr zu einer Lesestunde für die ganze Familie.

Thema: Tiere der Pyrenäen

Mise à jour le 2023-07-10 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65