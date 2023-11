Mon enfant apprend à lire, comment l’accompagner ? ARRE Roubaix, 7 novembre 2023, Roubaix.

Mon enfant apprend à lire, comment l’accompagner ? Mardi 7 novembre, 19h00 ARRE Sur inscription, gratuit pour les adhérents, 5€ pour les non-adhérents

Votre enfant entre dans l’apprentissage de la lecture et vous souhaitez l’accompagner ?

Nous vous proposons de venir rencontrer Anthony Godin, notre chargé de projets éducatifs et enseignant spécialisé, pour :

– découvrir les différentes étapes de l’apprentissage de la lecture,

– découvrir et tester de fabuleuses ressources pour soutenir l’apprentissage de la lecture … et passer des moments de plaisir ensemble !

ARRE 54 Boulevard du général Leclerc Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 06 70 06 90 99 https://arre-association.fr/ L'Association Ressource pour la Réussite Éducative propose un accompagnement méthodologique et des formations aux collectivités et aux associations qui mettent en place des projets en direction des familles.

Notre association est un collectif d’acteurs éducatifs : parents, enseignants, psychologues, éducateurs spécialisés, éducatrice de jeunes enfants, techniciens méthodologiques…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T19:00:00+01:00 – 2023-11-07T21:00:00+01:00

ARRE