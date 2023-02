Rencontre | Pour prendre soin des autres, je prends soin de moi ARRE Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Rencontre | Pour prendre soin des autres, je prends soin de moi ARRE, 21 mars 2023, Roubaix. Rencontre | Pour prendre soin des autres, je prends soin de moi Mardi 21 mars, 19h00 ARRE

Gratuit pour les adhérents 5 euros pour les extérieurs

Rendez-vous mensuel ARRE Mars 2023 ARRE 54 Boulevard du général Leclerc Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

06 70 06 90 99 https://arre-association.fr/ https://www.facebook.com/association.ressource.reussite.educative/ L’Association Ressource pour la Réussite Éducative propose un accompagnement méthodologique et des formations aux collectivités et aux associations qui mettent en place des projets en direction des familles. Notre association est un collectif d’acteurs éducatifs : parents, enseignants, psychologues, éducateurs spécialisés, éducatrice de jeunes enfants, techniciens méthodologiques… Rencontre | Pour prendre soin des autres, je prends soin de moi

