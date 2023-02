Rencontre | Difficultés d’apprentissage ? Et si c’était des réflexes archaïques ? ARRE Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Rencontre | Difficultés d’apprentissage ? Et si c’était des réflexes archaïques ? ARRE, 4 octobre 2022, Roubaix. Rencontre | Difficultés d’apprentissage ? Et si c’était des réflexes archaïques ? Mardi 4 octobre 2022, 19h00 ARRE

Gratuit pour les adhérents 5 euros pour les extérieurs (paiement sur place en espèces ou par chèque)

Rencontre | Difficultés d’apprentissage ? Et si c’était des réflexes archaïques ? ARRE 54 Boulevard du général Leclerc Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France [{“link”: “https://www.lp-motion.fr/”}]

06 70 06 90 99 https://arre-association.fr/ https://www.facebook.com/association.ressource.reussite.educative/ L’Association Ressource pour la Réussite Éducative propose un accompagnement méthodologique et des formations aux collectivités et aux associations qui mettent en place des projets en direction des familles. Notre association est un collectif d’acteurs éducatifs : parents, enseignants, psychologues, éducateurs spécialisés, éducatrice de jeunes enfants, techniciens méthodologiques… Elle est incapable de rester en place… Il a peur de tout… Le coucher est un calvaire ! Elle n’arrive pas à tenir son crayon… Il a la tête dans les nuages ! Elle est maladroite ! Il n’arrive pas à lire… Il n’a pas envie… Ces situations de la vie quotidienne et d’apprentissage vous parlent ? Des réflexes archaïques peuvent perturber les apprentissages : venez découvrir avec Laurie Peyroche, praticienne Tipi, leur impact sur la vie de vos enfants, à l’école mais aussi à la maison ! Pour en savoir plus sur Laurie Peyroche et sur les réflexes archaïques, n’hésitez pas à consulter son site internet: https://www.lp-motion.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-04T19:00:00+02:00

2022-10-04T21:00:00+02:00 arre

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu ARRE Adresse 54 Boulevard du général Leclerc Roubaix Centre Ville Roubaix lieuville ARRE Roubaix Departement Nord

ARRE Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Rencontre | Difficultés d’apprentissage ? Et si c’était des réflexes archaïques ? ARRE 2022-10-04 was last modified: by Rencontre | Difficultés d’apprentissage ? Et si c’était des réflexes archaïques ? ARRE ARRE 4 octobre 2022 ARRE Roubaix roubaix

Roubaix Nord