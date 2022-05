ArrDee, Le Badaboum, Öctöpus Badaboum Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

ArrDee, Le Badaboum, Öctöpus Badaboum, 25 novembre 2022, Paris. Le vendredi 25 novembre 2022

de 19h30 à 23h00

. payant Regular : 20.80 EUR Last chance : 24.10 EUR Early bird : 17.50 EUR

Tout juste sorti d’une série sans précédent de succès viraux, ArrDee s’est hissé au sommet des charts britanniques… Tout juste sorti d’une série sans précédent de succès viraux, ArrDee s’est hissé au sommet des charts britanniques dans les six mois qui ont suivi sa première sortie, émergeant comme un formidable spitter débordant de charisme. Après avoir participé au remix de “Body” de Tion Wayne, le titre a explosé sur TikTok et s’est hissé à la première place des charts britanniques, devenant ainsi le premier titre de drill à atteindre cette place. Son humour insolent associé à ses hymnes festifs percutants et à ses récits à base de heavy bass, constitue une combinaison gagnante qui lui a valu des millions de fans dans le monde. ArrDee revient cette année avec une toute première mixtape “Pier pressure”, qu’ill présentera tout au long de sa tournée européenne. Badaboum 2 Rue des Taillandiers 75011 Paris

8 : Ledru-Rollin (Paris) (231m) 76 : Charonne – Keller (Paris) (120m)

Contact : https://www.facebook.com/events/806260363677097 https://www.facebook.com/events/806260363677097 http://link.dice.fm/arrdee/badaboum

ArrDee :: 25.11.2022 :: Le Badaboum :: Öctöpus

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Badaboum Adresse 2 Rue des Taillandiers Ville Paris lieuville Badaboum Paris Departement Paris

Badaboum Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

ArrDee, Le Badaboum, Öctöpus Badaboum 2022-11-25 was last modified: by ArrDee, Le Badaboum, Öctöpus Badaboum Badaboum 25 novembre 2022 Badaboum Paris Paris

Paris Paris