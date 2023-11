LE CANNT’JE’D’PAIN LE CANNT’JE’D’PAIN Arras, 24 novembre 2023T 15:00, Arras.

Un nouveau concept unique et original sur ARRAS, ça donne le Cannt’je d’Pain. Table de partage dans une ambiance familiale et conviviale ! 24 et 25 novembre 1

Venez savourer les bons plats d’antan en sauce ou en gratin, comme chez Mamie !

Stéphanie et Steve vous accueillent dans leur nouveau restaurant à partir du Vendredi 24 Novembre au soir !

Pensez à réserver votre chaise dès l’ouverture !

Chaque semaine, ils vous concoctent une recette tradition typiquement flamande et de terroir : Bœuf bourguignon, Carbonnade du Minck, Joue de bœuf à la sauce Maroilles, Waterzoï de poisson ou de poulet, Maquereaux du Cap Gris Nez, Fondue du Nord ou encore Gratin de Hareng, etc…

Les plats « maison » sont à partager sur place et sont aussi à emporter.

Vous pourrez aussi acheter du pain tradition de table et au Levain, décider de déguster un brunch sucré/salé le dimanche dans un cadre calme et relaxant, ou encore privatiser la salle de restaurant pour vos évènements privés.

Ouvert du jeudi au samedi de 11h30 à 22h00 et le dimanche sur réservation.

11 place du Théâtre

62000 ARRAS

Tél : 03 21 21 85 69

E-Mail : contact@lecanntjedpain.fr

Site internet : https://lecanntjedpain.fr/

