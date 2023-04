Petit marché artisanal du Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN, 13 août 2023, Arras-en-Lavedan.

Quelque soit le temps, exposants divers et variés (thés, fromages, bijoux, biscuits, miels, livres…), pour le plaisir de tous. Le tout agrémenté d’un concert à 18h00..

2023-08-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-13 18:00:00. EUR.

ARRAS-EN-LAVEDAN Bistro-librairie Le Kairn

Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Whatever the weather, various exhibitors (teas, cheeses, jewelry, cookies, honeys, books …), for the pleasure of all. The whole decorated with a concert at 18h00.

Haga el tiempo que haga, varios expositores (tés, quesos, joyas, galletas, mieles, libros…), para el placer de todos. Todo ello amenizado con un concierto a las 18:00 horas.

Egal bei welchem Wetter, verschiedene und vielfältige Aussteller (Tee, Käse, Schmuck, Kekse, Honig, Bücher…), zur Freude aller. Das Ganze wird durch ein Konzert um 18.00 Uhr abgerundet.

Mise à jour le 2023-03-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65