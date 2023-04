STAGE DE PEINTURE TRADITIONNELLE TIBÉTAINE ARRAS-EN-LAVEDAN, 14 mai 2023, Arras-en-Lavedan.

Après la calligraphie tibétaine en mars 2023, Tashi Gentsen, ancien moine tibétain, vous invite à apprendre l’art sacré de la peinture traditionnelle bouddhiste tibétaine.

Découvrez toutes les subtilités de la peinture, des pinceaux et des gestes propres à cet art. Apprenez à peindre sur papier, puis sur tissu comme le veut la tradition.

Voir l’article sur l’exposition de Tashi Gentsen en février 2023.

2023-05-14 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-15 17:00:00. .

ARRAS-EN-LAVEDAN Abbadiale la Maison des Arts

Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



After Tibetan calligraphy in March 2023, Tashi Gentsen, former Tibetan monk, invites you to learn the sacred art of traditional Tibetan Buddhist painting.

Discover all the subtleties of painting, brushes and gestures of this art. Learn to paint on paper, then on fabric as the tradition requires.

See the article on the exhibition of Tashi Gentsen in February 2023

Después de la caligrafía tibetana en marzo de 2023, Tashi Gentsen, antiguo monje tibetano, le invita a aprender el arte sagrado de la pintura budista tibetana tradicional.

Descubra todas las sutilezas de la pintura, los pinceles y los gestos específicos de este arte. Aprenda a pintar sobre papel y después sobre tela, como manda la tradición.

Ver el artículo sobre la exposición de Tashi Gentsen en febrero de 2023

Nach der tibetischen Kalligraphie im März 2023 lädt Sie Tashi Gentsen, ein ehemaliger tibetischer Mönch, dazu ein, die heilige Kunst der traditionellen tibetisch-buddhistischen Malerei zu erlernen.

Entdecken Sie alle Feinheiten des Malens, der Pinsel und der Gesten, die für diese Kunst typisch sind. Lernen Sie, wie man auf Papier und dann auf Stoff malt, wie es die Tradition vorschreibt.

Lesen Sie den Artikel über Tashi Gentsens Ausstellung im Februar 2023

