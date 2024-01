Festival écopoétique : « Le Murmure du Monde » ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan, jeudi 13 juin 2024.

Début : 2024-06-13

fin : 2024-06-16

Alors que l’on assiste, désemparé, à une bascule écologique, l’écopoétique interroge notre manière d’habiter le monde et elle le fait au prisme de la création artistique, à commencer par la littérature.

Cet espace de réflexion et de création offert au public pour cette 3ème édition, constitue alors l’occasion de faire grandir notre attention sensible à son délitement comme, et surtout, à son inépuisable enchantement.

Les auteurs invités ont en commun de faire ce travail dans leurs livres. Romanciers, chercheurs, journalistes, poètes, dramaturges et artistes, ils sont conviés à se frotter aux paysages de montagne et faire entendre quel rapport ils entretiennent avec le vivant.

Le Val d’Azun comme tout le département des Hautes- Pyrénées constituent l’écrin idéal pour une manifestation pluridisciplinaire, participative, immersive et joyeuse.

C’est donc sous l’égide du génie du lieu que nous vous invitons à participer au « Murmure du Monde ».

ARRAS-EN-LAVEDAN Route du Val d’Azun

Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



